Deutlicher Anstieg bei Baukosten im Juni

Im Juni sind die Baukosten deutlich angestiegen. Kostentreiber waren unter anderem höhere Preise für Stahlprodukte, Kunststoffwaren, Holz, Polystyrol und Schaumstoffplatten.

Stahlprodukte, Kunststoffwaren und Holz als Preistreiber

Die Kosten stiegen auch in den Tiefbausparten. Der Straßenbau verteuerte sich um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und um 1,1 Prozent im Vergleich zu Mai 2021. Der Index erreichte 108,8 Punkte. Die Kosten im Brückenbau stiegen um 17,6 Prozent gegenüber Juni 2020 und um 2,5 Prozent zum Vormonat. Der Index hielt bei 117,2 Punkten. Steigende Kosten verzeichnete ebenfalls der Siedlungswasserbau, mit plus 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und plus 1,6 Prozent gegenüber Mai 2021. Der Index lag bei 109,0 Punkten.