Deutlich mehr Studienanfänger im Wintersemester 2020/21

Im vergangenen Studienjahr gab es trotz Corona-Pandemie ein Plus bei Studienabschlüssen und der Prüfungsaktivität. Im Wintersemester 2020/21 haben sich zudem wieder mehr Studenten neu einschreiben lassen.

Anstieg um 12,7 Prozent bei inländischen Studienanfängern

Stärkster Zuwachs bei Betriebswirtschaft verzeichnet

Die Studienrichtung mit dem stärksten absoluten Zuwachs war im Wintersemester 2020 Betriebswirtschaft, hier gab es ein Plus von 73,3 Prozent (738 Neueinschreibungen) nach Einführung eines neuen Bachelorstudiums an der Uni Linz und einem deutlichen Anfänger-Plus beim (zugangsbeschränkten) BWL-Bachelorstudium in Wien und Graz. Ebenfalls große Zuwächse gab es bei den Rechtswissenschaften (plus 36,8 Prozent nach einem starken Rückgang im Vorjahr wegen neuer Zugangsbeschränkungen an vier Unis) und Philosophie (plus 22,8 Prozent).