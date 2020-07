Detektiv beobachtete Ladendiebe in Wien-Favoriten über Kameras: In Haft

In Wien-Favoriten nahm ein Ladendetektiv am Dienstag über Videoüberwachungskameras wahr, wie drei Männer Waren in Rucksäcken verstauten und ohne zu zahlen das Geschäft verließen. Die Polizei stellte zahlreiche Gegenstände, auch aus anderen Geschäften, sicher.

Zu dem Vorfall kam es gegen 15.30 Uhr am Wiener Columbusplatz. Der Ladendetektiv hielt die drei mutmaßlichen Ladendiebe an und verständigte die Polizei. Die drei beschuldigten ungarischen Staatsbürger im Alter von 19, 20 und 26 Jahren wurden wegen des Verdachts des gewerbmäßigen Diebstahls festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.