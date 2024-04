Deshalb stößt der Ätna Rauchkringel aus

Der Ätna, der aktivste Vulkan Europas, der gelegentlich eine sehr bedrohliche Präsenz zeigt, sorgt derzeit für Schlagzeilen auf eine ganz andere Art.

Bereits tausende Rauchkringel am Ätna gesichtet

Diese als vulkanische Ringe bezeichneten Phänomene treten aus einem kürzlich gebildeten Krater am Südosthang auf. Sie werden durch kleine Explosionen von Gasblasen in einem engen Kanal oberhalb einer Lavakammer verursacht. Daher hat der Ätna (auf Italienisch: Etna) von den Einheimischen jetzt den Spitznamen "Dame der Ringe" erhalten. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass solche Erscheinungen beobachtet werden: Schon vor 300 Jahren, im Jahre 1724, wurde über diese Ringe erstmals berichtet. Doch das Phänomen tritt eher selten auf - und dann auch nicht in so einer Häufigkeit. Seit der Öffnung des neuen Kanals wurden bereits Tausende solcher Ringe gesichtet.

Ätna: Rauchkringel völlig ungefährlich

Rauchkringel am Ätna locken Touristen

Der deutsche Vulkanologe Boris Behncke - in den sozialen Netzwerken als Etnaboris aktiv - schrieb: "Kein Vulkan auf der Erde produziert so viele Dampfringe wie der Ätna. Jetzt scheint er alle Rekorde zu brechen." Der kleine Schlund habe sich am Dienstag geöffnet. Seither habe der Berg bereits Tausende Ringe hervorgebracht, so der Experte vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie in Catania. Auf X fügte er hinzu: "Vielleicht liegt es daran, dass wir in letzter Zeit so viele schlechte Nachrichten bekommen. Also hat der Ätna beschlossen, etwas einfach Schönes zu tun."