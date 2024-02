Mexiko: Flugausfälle wegen Vulkan Popocatepetl

Aufgrund einer Aschewolke, die sich über 2.000 Meter hoch bildete, kam es in Mexiko zu zahlreichen Flugausfällen am Vulkan Popocatepetl.

Behörden riefen wegen Popocatepetl Warnstufe zwei aus

Die Behörden hatten zuvor die Warnstufe zwei ausgegeben. Sie warnten davor, dass in den Bundesstaaten Morelos, Puebla und Mexiko sowie im rund 90 Kilometer von dem Vulkan Popocatepetl entfernten Mexiko-Stadt Asche niedergehen könnte. In einem am späten Dienstagnachmittag veröffentlichten Bericht des Zivilschutzes hieß es, dass binnen 24 Stunden 77 Ausbrüche, 952 Minuten Erschütterungen und ein Erdbeben an dem 5.452 Meter hohen Popocatepetl festgestellt worden seien.