Die Regierung hat nach einer Sitzung des Krisenkabinetts am Freitag aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten zu erhöhter Wachsamkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. Bundeskanzler Karl Nehammer betonte dabei, dass es derzeit keine akute Anschlagsgefahr in Österreich gibt und keine konkrete Bedrohungslage vorliegt.

Verstärkte Überwachung der Hamas und ihrer "befreundeten Organisationen" in Österreich

Vizekanzler Werner Kogler kündigte eine verstärkte Überwachung der Hamas und ihrer "befreundeten Organisationen" in Österreich an. Man werde insbesondere die Predigten in den Moscheen an den Freitagen genauer betrachten. Kogler unterstrich die Bedeutung der Demonstrationsfreiheit in Österreich, betonte jedoch gleichzeitig, dass das Bejubeln von Hamas-Massakern scharf verurteilt wird.