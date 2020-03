Derzeit 428 Coronavirus-Erkrankungen in Österreich registriert

Mit Stand 08.00 Uhr wurden bislang 428 Personen österreichweit positiv auf das Coronavirus getestet.

Die meisten Fälle gibt es mit 132 in Tirol. In Niederösterreich wurden 63 Personen, in Wien 74, in der Steiermark 44, in Oberösterreich 68, in Salzburg 20, im Burgenland sechs, in Vorarlberg (17) und Kärnten vier positiv getestet.