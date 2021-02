Derzeit 42 Corona-Infektionen in heimischen Gefängnissen

Mit Stand Dienstag sind in den heimischen Gefängnissen 35 Insassen und sieben Justizwachebeamte mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Frühjahr haben sich in den Justizanstalten (JA) insgesamt 245 Insassen mit SARS-CoV-2 angesteckt. 210 sind wieder genesen. Diese Zahlen hat das Justizministerium am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt gegeben.

Zuletzt Coronavirus-Cluster in JA Salzburg entdeckt

Zuletzt wurde in der JA Salzburg ein Cluster entdeckt. Nachdem in der vergangenen Woche ein Verdachtsfall auftrat, wurden umgehend alle 201 Insassen getestet. Dabei konnte bei 27 Insassen und zwei Bediensteten eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen werden. "Die betroffenen Insassen befinden sich wie vorgeschrieben alle in abgesonderten Corona-Zellen", hielt das Justizministerium fest.