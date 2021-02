DerMann: Neueröffnung der Filiale auf der Mariahilfer Straße

Die Filiale der Bäckerei DerMann auf der Mariahilfer Straße erstrahlt in neuem Glanz. Nach umfangreichen Umbauarbeiten steht nun die Wiedereröffnung an.

Am heutigen Dienstag öffnet die DerMann Filiale auf der Mariahilfer Straße 27 wieder ihre Tore. Doch ab heute in neuem Design. Die Filiale hat an sechs Tagen pro Woche geöffnet.