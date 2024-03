Deripaska überträgt Strabag-Anteil an russische Iliadis

Deripaska überträgt seinen Anteil an der Strabag an das russische Unternehmen Iliadis.

Der russische Oligarch Oleg Deripaska hat seinen Anteil von 24,1 Prozent an der Baufirma Strabag, den er über MKAO Rasperia Trading Limited besitzt, an das russische Unternehmen Iliadis JSC weitergegeben, dies wurde am Mittwoch in einer Mitteilung von Strabag bekannt gemacht.