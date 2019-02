Der Zug zum KUSS: Mit dem WESTbahn Ticket gratis in das Obere Belvedere in Wien

Am Valentinstag startet eine tolle Aktion in Wien. Reisende mit einem Ticket der WESTbahn, erhalten bis Ende April freien Eintritt in das Obere Belvedere.

Seit kurzem schmückt der berühmte KUSS von Gustav Klimt den KISS-Triebwagen der WESTbahn, die Salzburg über Linz mit Wien verbindet. Am Valentinstag startet eine ganz besondere Aktion. Reisende mit einem Ticket der WESTbahn erhalten bis 30. April 2019 freien Eintritt in das Obere Belvedere.

Generaldirektorin des Belvedere Stella Rollig und Mag. Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer des Belvedere, nahmen den gebrandeten Zug gemeinsam mit Dr. Erich Forster, CEO der WESTbahn, bereits in Augenschein. “Mit dieser gemeinsamen Aktion mit der WESTbahn ermöglichen wir einen attraktiven Besuch der Kunstschätze im Belvedere, der sich als Tagesausflug anbietet”, so Stella Rollig und Wolfgang Bergmann.

Kostenlos in das Obere Belvedere in Wien: Einfach WESTbahn Ticket vorzeigen Rund zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt ohne Umsteigen von Salzburg Hauptbahnhof bis zu Station Quartier Belvedere. Reisende können das Ticket an den Kassen des Belvederes einfach bis Ende April vorzeigen und die Sammlung sowie die historischen Räumlichkeiten besichtigen.

Vom KISS in wenigen Minuten zu Fuß zum KUSS: “Dafür empfehlen wir kunstinteressierten Reisenden die Fahrt mit WESTblue bis zum Wiener Halt Quartier Belvedere. So lässt sich eine entspannte Anreise ohne zusätzliche Kosten mit außergewöhnlichem Kunstgenuss verbinden”, so Erich Forster.

ÖFFNUNGSZEITEN BELVEDERE

Täglich 9 – 18 Uhr, Freitag 9 – 21 Uhr

WESTbahn Tickets sind unter westbahn.at, in zahlreichen Trafiken, in den WESTshops (Wien Hauptbahnhof, Wien Meidling, Wien Mitte, Salzburg Hauptbahnhof) und im Zug erhältlich.