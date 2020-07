Der Weg zum Glücklichsein: Im Gespräch mit einer Mentaltrainerin

Jeden Tag glücklich sein - ist das möglich? Mentaltrainerin Katharina Mühl hilft zumindest dabei, ein glückliches Leben führen zu können. Unabhängig von den Umständen. VIENNA.at hat mit ihr gesprochen.

"Alles was du brauchst, um glücklich zu sein, hast du in dir" - so steht es auf der Homepage von Glückstrainerin und Mentalcoach Katharina Mühl. Doch ist es wirklich so einfach? Kann ein grantiger Wiener zum Glückskind werden? VIENNA.at wollte es wissen und hat nachgefragt.

Wo ein Wille ist...

Doch was eine Glücksmentorin eigentlich? Mühl gibt verschiedene Workshops, verbreitet Glückstipps auf Instagram und schreibt auch einen Blog. Sie will die Leute ermutigen, selbst das volle Potenzial in ihrem Leben zu erschöpfen. An ihren Workshops nehmen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren teil, in jedem Alltag will man offensichtlich glücklich sein. Auch wenn der Weg zum glücklichen Alltag zwischen Wochen und sogar Jahren dauern kann, wenn ein Wille da ist, wird auch eine Umsetzung möglich.