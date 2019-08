"Der Wandel" kandidiert bei NR-Wahl in ganz Österreich

Bei der NR-Wahl im Herbst wird "Der Wandel" in ganz Österreich antreten. Mit mehr als 3.000 Unterstützungserklärungen habe man die nötigen Unterschriften zusammen.

"Der Wandel" wird bei der Nationalratswahl am 29. September bundesweit antreten. Man habe die nötigen Unterstützungserklärungen beisammen, teilte ein Sprecher der Partei am Donnerstag der APA mit. Insgesamt habe man derzeit in ganz Österreich mehr als 3.000 Unterschriften für die Kandidatur gesammelt.