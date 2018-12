Der Sekt im Test: Nicht alle erzielten eine gute Bewertung

Zu Silvester werden auch traditionell wieder die Korken knallen. Aus diesem Anlass hat die Zeitschrift "Konsument" einen Sekt-Test durchgeführt und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Aus aktuellem Anlass, nämlich vor Silvester, hat die Zeitschrift “Konsument” 26 Proben Sekt testen lassen. 17 davon erreichten die Bewertung “Sehr gut” und einer von diesen ist schon um 5,49 Euro zu haben. Das berichteten die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Die Tester haben besonders häufig verkaufte Schaumweine der Geschmacksrichtungen trocken, extra trocken und brut in Supermärkten und bei Diskontern, in einem Bio-Supermarkt und im Shop einer Weinhandelskette erstanden. Sie wurden in einem Labor analysiert und von einer Expertenkommission sowie von Laien verkostet.