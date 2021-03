Der Milliarden-Markt mit Fleisch-Alternativen

US-Forscher sehen in Fleisch-Alternativen ein enormes Marktwachstum: Bis 2035 könnte sich der Umsatz damit versechsfachen. Zudem könnte der Fleischkonsum in Europa und Nordamerika nach 2025 erstmals sinken.

Sie kommen einem schon immer öfter unter: Vermeintliche Fleischprodukte wie Burger oder Würstel in denen gar kein Fleisch steckt. Dem Markt für Ersatzprodukte zu tierischen Lebensmitteln wird nun in einer neuen Studie ein riesiges Wachstumspotenzial bescheinigt. Der Markt beläuft sich derzeit auf rund 40 Mrd. Dollar und soll bis 2035 auf 290 Mrd. Dollar im Jahr anwachsen, geht aus der Untersuchung "Food for Thougth: The Protein Transformation" hervor.