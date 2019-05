Der "KinderKulturParcours" im Wiener MQ: Das Programm

Ein ganzes Wochenende lang gibt es im Museumsquartier im Rahmen des "KinderKulturParcours" ein umfangreiches Programm mit Workshops, Aufführungen und jede Menge Überraschungen.

Zwischen dem 24. und 26. Mai findet der “KinderKulturParcours” im Museumsquartier in Wien statt. Dort gibt es unter anderem eine “Paraden-Werkstatt”, unzählige Kunst- und Musikworkshops, Walking Acts, Aufführungen, eine Abenteuernacht und jede Menge Überraschungen.

“Nach der Premiere im letzten Jahr haben auch dieses Jahr wieder viele MQ Institutionen ihre kreativen Kräfte gebündelt und sich gemeinsame Programmpunkte für Kinder jeden Alters überlegt. Kunst wird damit auch für unsere jüngsten BesucherInnen mit allen Sinnen in ihrer ganzen Vielfalt spür- und erlebbar. Ein unvergessliches und abwechslungsreiches Festival für die ganze Familie”, so MuseumsQuartier Direktor Christian Strasser.

Am 24. Mai findet die Eröffnung mit den beiden Talks “Zwischen Konfrontation und Empathie – Brücken bauen mit Kulturvermittlung” und “Zum Stellenwert von Kunst und Kultur für Kinder” statt. Kinder und Jugendliche können in der “Paraden-Werkstatt: Meine Stadt. Meine Ideen. Meine Parade” ihre Wünsche für Wien äußern und alles bauen, was man für eine Parade braucht. Weitere Programmpunkte sind “Platz der Kinderrechte”, künstlerische Walking Acts, Musikworkshops für Kinder ab 4 Monaten sowie ein 2-tägiger Workshop “Versteckte Orte/Hidden Places”.