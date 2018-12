"Der größte Schwanensee der Welt": Premiere in Wien

Am Donnerstag fand die österreichische Premiere des "Größten Schwanensee der Welt" in Wien statt. Viele prominente Gäste ließen sich in der Wiener Stadthalle sehen.

Die österreichische Premiere des “Größten Schwanensee der Welt” ging am Donnerstag in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Es handelte sich dabei um eine Neu-Inszenierung des berühmten englischen Meisterchoreografen Derek Deane. Bei der weltweit größten Produktion traten nicht die üblichen 16 Schwäne, sondern 48 Schwäne des Shanghai auf der Ballett-Bühne auf.

“Der größte Schwanensee der Welt”: Prominente Gäste bei Premiere in Wien Zu den prominenten Besuchern zählten der chinesische Botschafter Li Xiaosi, Museums-Direktorin Sabine Haag (mit ihrem Sohn Mathias), Silvia Schneider und Gastronom Martin Ho. Außerdem kam die Moderatorin Martina Kaiser mit ihrer Tochter, Mime Christian Spatzek mit Gattin und Tochter sowie Jeannine und Friedrich Schiller.

Der Designer Thomas Kirchgrabner zollte den Kostümen der Inszenierung Bewunderung. DJane und DragQueen Tamara Mascara dachte an ihre Zeit im Wiener Staatsopernballett zurück: “Sechs Jahre lang habe ich im Wiener Staatsopernballett getanzt. Als Profi kann ich nur sagen – eine technisch perfekte Darstellung.“ Der Applaus am Ende der Vorstellung zeigte noch einmal die Begeisterung des Publikums.

Tickets und Termine in Wien Das Stück “Der größte Schwanensee der Welt” ist noch von 20. bis 27. Dezember, ausgenommen am Heiligabend, in Wien zu sehen. Tickets sind unter oeticket, vienna ticket office, der Stadthalle und wien ticket erhältlich.