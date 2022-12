Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch - Kritik und Trailer zum Film

Im neuen DreamWorks-Animationsfilm "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" feiert der flauschige Degenheld sein Comeback - wenn auch mit Hindernissen. Vom Tod verfolgt, flieht der Kater zu Mama Luna, wo er seine Stiefel gegen Stricksocken eintauscht und ein ödes Katzenleben führt. Doch dann hört er vom Wunschstern und wittert die Chance, sich seine Leben zurückzuholen. Mit einem herzensguten Hündchen und der diebischen Kitty Samtpfote macht er sich auf die Suche nach dem Stern - und muss sich gegen Bösewichte behaupten.

Man lebt nur neunmal - zumindest wenn man Katze ist. So sagt es der englische Volksmund, der den Vierbeinern also der Legende nach noch zwei Leben mehr schenkt als bei uns. Im neuen US-Animationsfilm "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" geht es genau darum: Der in die Jahre gekommene Degenheld wird sich seiner Sterblichkeit bewusst und sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich seine Leben zurückzuholen. Doch am Ende gewinnt er so viel mehr! Ab Donnerstag im Kino.