"Der Ball in der Albertina": Der neue Mystery Hunt

Ab 21. August steht in der Wiener Albertina eine Frage im Mittelpunkt:"Schaffen Sie es, in die kaiserliche Hofgesellschaft aufgenommen zu werden?" Eine spannende Reise und ein unterhaltsamer Mystery Hunt wartet auf die Besucher.

Abenteurer aufgepasst. In Wien steht ein neues Highlight in den Startlöchern - der Mystery Hunt in der Albertina. Unter dem Motto "Der Ball in der Albertina" werden die Teilnehmer die Prunkräume erkunden und zu einem extravaganten Ball im kaiserlichen Palast in das Habsburgisch Palais der Albertina eingeladen.