Demo-Teilnehmer schlug Wiener Polizisten ins Gesicht

Bei einer Demonstration in Wien-Mariahilf am Donnerstag griff ein Teilnehmer die Polizisten an und verletzte einen Beamten dabei im Gesicht.

Im Zuge einer Demonstration am 8. Februar in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf wurden Beamte durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein Teilnehmer den Seitenspiegel eines geparkten Fahrzeuges mit dem Fuß heruntergetreten haben soll.

Wiener Polizei bei Demo im Einsatz: Beamter verletzt, Täter auf freiem Fuß