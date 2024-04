In Wien findet am 20.04. eine Demo für die Cannabis-Legalisierung statt.

In Wien findet am 20.04. eine Demo für die Cannabis-Legalisierung statt. ©Canva (Symbolbild)

In Wien findet am 20.04. eine Demo für die Cannabis-Legalisierung statt. ©Canva (Symbolbild)

Demo in Wien am Samstag für die Cannabis-Legalisierung

Am 20. April 2024 findet in Wien eine Demo für die Cannabis-Legalisierung in Österreich statt.

Die österreichische 4:20-Demo über die Mariahilfer Straße in Wien, beginnt um 14 Uhr am Christian-Broda-Platz (Westbahnhof/Europaplatz/Mariahilfer Straße) und endet um 19 Uhr am Platz der Menschenrechte vor dem MuseumsQuartier Wien. Veranstalterin und Cannabis-Unternehmerin Sylvia Trapichler will ein friedliches und ernsthaftes Auftreten und Eintreten für die Cannabis-Legalisierung. Entsprechend einschlägig sind die wichtigsten Unterstützer ihres Aktionstags.

4:20 walk together: Demo in Wien für die Cannabis-Legalisierung in Österreich

Das Team der CULTIVA Hanfmesse, die seit 17 Jahren die Interessen der Cannabis-Industrie in Österreich vertritt, nimmt teil, um die wirtschaftlichen Vorteile der Cannabis Legalisierung hervorzuheben.

Der Schwerkranken-Verein ARGE CANNA, Österreichs etablierteste Cannabis-NGO, ist mit dabei, um natürliche Cannabisblüten über Arzt und Apotheke zu bekommen, was in der EU bereits Standard ist. Es geht dem Verein, dessen Gütesiegel für Cannabisprodukte sich weit über Österreich hinaus etabliert hat, auch um Qualitäts- und Sicherheitsfragen im Hinblick auf die Gesundheit der Konsumenten. Der Verein stellt deshalb analog zur deutschen Legalisierung den ersten österreichischen Cannabis-Anbauklub vor und präsentiert seine neueste parlamentarische Bürgerinitiative. Außerdem bringt die ARGE CANNA mit Cannabis-Forscherin und -Aktivistin Caren Kershner aus dem US-Bundesstaat Colorado einen veritablen Stargast zur Demo mit.