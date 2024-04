Nach Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Das sagen Parteien und Österreicher

Während Besitz und Konsum von Cannabis für Erwachsene in Deutschland unter Auflagen legal sind, ist Kiffen in Österreich weiter verboten. In Österreich sind die heimischen Parteien bei der Frage der Legalisierung gespalten.

Mit 1. April ist in Deutschland das Cannabis-Gesetz der Ampelregierung in Kraft getreten. Erwachsene über 18 dürfen nun zu Hause bis zu 50 Gramm Marihuana aufbewahren, draußen dürfen sie maximal 25 Gramm mit sich führen. Zudem dürfen zu Hause bis zu drei Pflanzen angebaut werden.

Heimische Parteien bei Cannabis-Legalisierung gespalten

Im Gegensatz zu Deutschland sind sich die Regierungsparteien in Österreich beim Thema Cannabis uneinig. Während sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, zuletzt für eine eine Legalisierung von Marihuana ausgesprochen hat, ist die ÖVP strikt dagegen. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker warnt dagegen "eine Normalisierung des Cannabis-Konsums" würde "den Einstieg in den Drogenmissbrauch erleichtern". Auch in der Opposition gibt es unterschiedliche Haltungen zum Thema Cannabis. Die NEOS fordern eine Entkriminalisierung von Marihuana, die FPÖ ist für eine Beibehaltung des Verbots. SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich zwar für eine Cannabis-Legalisierung ausgesprochen, hat aber auch klargestellt, dass es sich dabei um seine persönliche Meinung und nicht die Linie der SPÖ handelt. "Der Vorsitzende der SPÖ vertritt das", so Babler bei einem Interview in der ZiB2.

Cannabis-Legalisierung: Das sagen die Österreicher

Auch die Österreicher sind bei der Frage der Legaliserung von Cannabis gespalten. In einer Umfrage de digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent unter 1.000 Menschen im Alter von 14 bis 75 Jahren sprechen sich 48 Prozent für eine Cannabis-Legalisierung aus und 52 Prozent dagegen. Dabei zeigen sich sowohl bei den Generationen als auch in den politischen Ansichten Unterschiede.

Millennials und GenZ sind mehrheitlich für eine Entkriminalisierung des Kiffens, auch Mitte-links-Wähler sprechen sich mit rund 60 Prozent für eine Freigabe von Marihuana aus. Dagegen gibt es im ÖVP-Lager mit 60 Prozent eine deutliche Mehrheit der Legalisierungsgegner. Auch in einer Umfrage von OGM für Blickwechsel/Servus TV ist eine Mehrheit der SPÖ- (54 %), Grünen- (59%) und NEOS-Wähler (50 %) für die Freigabe von Cannabis. FPÖ- (69 %) und ÖVP-Wähler (78 %) sind klar gegen eine Legalisierung.

