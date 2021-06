Demo für LGBTIQ-Rechte vor ungarischer Botschaft in Wien

Rund 300 Menschen demonstrierten am Freitagabend vor der ungarischen Botschaft gegen das ungarische Anti-Homosexuellen-Gesetz. Vielfach wurden Regenbogenfahnen geschwenkt.

Die Maßnahmen der ungarischen Regierung zur Einschränkung der Rechte Homo- und Transsexueller haben am Freitagabend zu einer Solidaritätskundgebung vor der ungarischen Botschaft in Wien geführt. Bei der angekündigten Demonstration in der Bankgasse unweit des Wiener Burgtheaters fanden sich trotz leichten Nieselregens knapp 300 Protestierende ein. Das Botschaftsgebäude selber wurde von der Polizei abgeriegelt. Vielfach wurden Regenbogenfahnen geschwenkt.