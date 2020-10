Demo am Wiener Schwarzenbergplatz sorgt für Stau

Freitagfrüh sorgte eine Demonstration am Wiener Schwarzenbergplatz für Stau im Frühverkehr.

"Am Rennweg steht der Verkehr schon bis zur Landstraßer Hauptstraße, auf der Prinz-Eugen-Straße bis zum Gürtel zurück", meldeten die ÖATC-Mobilitätsinformationen am Freitagmorgen gegen 8:00 Uhr. Laut Polizei war der Schwarzenbergplatz wegen einer Spontandemonstration in Richtung Ring gesperrt worden.