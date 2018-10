Demo "13-10" gegen Nationalismus auf der Wiener Mariahilfer Straße

Im Rahmen der Demo "13-10" fanden am Samstag Reden, Konzerte und Kunstaktionen auf der Wiener Mariahilfer Straße statt. Die Veranstaltung richtete sich gegen einen Rechtsruck in Europa.

Verteidigung der Pressefreiheit – das war der Schwerpunkt der Demonstration “13-10” am Samstag in Wien. An mehreren Locations auf der Wiener Mariahilfer Straße haben am Nachmittag Reden, Konzerte und Kunstaktionen stattgefunden, die Veranstaltung sollte bis in die Abendstunden dauern.