Delta-Variante macht "Zero Covid"-Strategie zunichte

Es war ein schöner Traum, den Australien und Neuseeland seit Beginn der Pandemie verfolgten: Das Virus nicht ins Land lassen und es im besten Fall ausrotten - doch die Delta-Variante breitet sich zunehmend aus.

Delta-Variante breitet sich aus: Taktik-Änderung in Australien

Im Gegenzug verfügten die Bürger viele Monate lang über beneidenswerte Freiheiten. Mit der Ausbreitung der Delta-Variante muss zumindest Australien nun seine Taktik überdenken. "Es ist unmöglich, Delta zu eliminieren", räumte Gladys Berejiklian, Regional-Premierministerin des besonders gebeutelten Bundesstaates New South Wales, vergangene Woche ein. Bisher sei die Region mit der Metropole Sydney erfolgreich darin gewesen, andere Mutanten unter Kontrolle zu bringen. "Aber die Delta-Variante ist ein Wendepunkt - und jeder Bundesstaat in Australien wird früher oder später damit leben müssen."

Bundesstaaten wie Queensland oder Western Australia, die bisher glimpflicher durch die jüngsten Wellen gekommen sind, warnte Berejiklian: "Die denken noch, dass sie in einer Fantasie leben können, im Zero-Covid-Land, aber das geht nicht." Es sei wichtig, die Realität so schnell wie möglich zu akzeptieren. Auch ihr Amtskollege Daniel Andrews aus dem Bundesstaat Victoria gab zu, Null-Covid sei "nicht mehr länger eine realistische Strategie".

Hoffnung liegt auf Impfung und Herdenimmunität

Die Parole lautet nun: Impfen, impfen, impfen. Gleichzeitig wollen die Behörden die Corona-Zahlen so niedrig wie irgend möglich halten. "So können wir Zeit gewinnen, bis genug Menschen geimpft sind", sagte Andrews. Ziel ist eine Herdenimmunität, da auch Australien langsam dämmert, dass die Grenzen nicht für immer dicht bleiben können.

Einige Regionalpremiers wehren sich noch, überhaupt an eine Öffnung zu denken. Berejiklian betonte, das sei realitätsfern. "Ich weiß nicht, wie lange sich Bürger in anderen Bundesstaaten das Leben in einer solchen "bubble" (Blase) noch gefallen lassen. Nicht für immer", warnte sie. Mehrmals kam es bereits zu Protesten gegen die Corona-Politik mit Dutzenden Festnahmen.

Die Impfkampagne stand zunächst nicht hoch auf der Prioritätenliste der Regierung - zu sicher war man sich, das Virus auch ohne Vakzine eine Zeit lang in Schach halten zu können. Impfstoffe wurden erst spät und nicht in genügendem Umfang besorgt. Hinzu kam eine chaotische Kommunikation speziell im Hinblick auf den Astrazeneca-Impfstoff und mögliche Nebenwirkungen. Nach dem Auftreten von Blutgerinnseln bei jüngeren Bürgern darf das Vakzin jetzt nur noch über 60-Jährigen gespritzt werden.

Null-Fall-Strategie rettete vielen Menschen das Leben

Nach einem längeren Lockdown zu Beginn der Pandemie war Neuseeland 18 Monate lang zu einer beneidenswerten Normalität zurückgekehrt - samt voller Stadien und Konzerten mit Zehntausenden maskenlosen Besuchern. Nach der Bestätigung eines einzigen lokal übertragenen Falls in der Großstadt Auckland rief Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am 18. August umgehend einen landesweiten Lockdown aus. Innerhalb weniger Stunden waren die Straßen von Dunedin bis Whangarei wie leer gefegt, Geschäfte und Cafes geschlossen und die Kinder im Homeschooling.

Die Zahlen stiegen dennoch zunächst, zeitweise lagen sie bei mehr als 80 Neuinfektionen pro Tag. Mittlerweile sind sie aber wieder auf etwa 20 tägliche Fälle gesunken, so dass die Regeln am Mittwoch weitgehend gelockert wurden. Lediglich die Millionenmetropole Auckland, das Epizentrum des jüngsten Ausbruchs, bleibt vorerst im Lockdown. Mit dem Impfen hat sich aber auch Neuseeland Zeit gelassen: Bisher sind nur etwa 25 Prozent der Einwohner vollständig immunisiert.

Experten einig: Lockdown hat Schlimmeres verhindert

Experten sind überzeugt, dass gerade der extrem schnell ausgerufene, harte Lockdown ein weiteres Mal Schlimmeres verhindert hat. Die Bürger wünschen sich laut einer in der Zeitung "New Zealand Herald" veröffentlichten Umfrage von Ende August auch weiterhin mit großer Mehrheit eine Null-Covid-Strategie.

"Der Abwärtstrend bei den Fallzahlen ist vielversprechend. Wenn wir so weitermachen, wie wir es derzeit tun, haben wir ausgezeichnete Chancen, diesen Ausbruch zu eliminieren", sagte Michael Plank, Statistiker an der Universität von Canterbury in Christchurch. "Aber es gibt noch viel zu tun: Wie die Erfahrung in Australien zeigt, wird sich die Delta-Variante die ganze Hand schnappen, wenn wir ihr den kleinen Finger reichen."