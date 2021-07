In Niederösterreich wurden weitere Fälle der Delta-Variante registriert.

Delta-Fälle in NÖ erneut angestiegen

Die Zahl der Delta-Fälle in Niederösterreich steigt weiter an. Am Mittwoch kamen 24 weitere Infektionen mit der Virus-Variante hinzu.

Die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus ist in Niederösterreich um 24 auf 138 gestiegen. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Mittwoch betreffen die neuen Fälle auch vier Reiserückkehrer aus den Ländern Russland, Spanien und Ungarn.

Das Durchschnittsalter aller im Bundesland mit der Variante Infizierten beträgt 29,89 Jahre. Vier Personen werden stationär im Krankenhaus behandelt. Insgesamt 84 Menschen sind bereits wieder genesen. Verzeichnet wurde ein Todesfall.