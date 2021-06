Delta-Fälle in Niederösterreich auf 56 angestiegen

Am Mittwoch wurde ein weiterer Anstieg der Corona-Infektionen mit der Delta-Variante in Niederösterreich bestätigt.

In Niederösterreich sind sieben weitere Fälle der Delta-Variante des Coronavirus bekannt geworden. Sechs davon stehen in Zusammenhang mit dem Cluster in einem Gymnasium im Bezirk Bruck a. d. Leitha.