Delogierungen sollen während Corona-Krise ausgesetzt werden

Die Wiener Stadtregierung appelliert an alle Vermieter, in Zeiten der Corona-Krise von Delogierungen abzusehen.

Wiens Stadtspitze hat sich in Zeiten der Coronavirus-Krise für einen Delogierungsstopp in der Bundeshauptstadt ausgesprochen. Delogierungen würden die Menschen zurzeit vor unlösbare Aufgaben stellen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Zuvor hatten auch die Gemeinnützigen Bauvereinigungen bereits zu einem Stopp von Zwangsräumungen aufgerufen.