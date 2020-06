dellinski Summer Festival: Restaurant Festival bietet Essen zum halben Preis

Die Coronakrise hat der Gastronomie einiges abverlangt - Abhilfe will nun eine aktuelle Initiative schaffen. Das große delinski Summer Festival bringt die Gäste zurück - mit 50% Rabatt beim Essengehen.

Lockdown, Beschränkungen der Personenzahl pro Tisch, Maskenpflicht und die vorverlegte Sperrstunde - die Gastronomie musste in den letzten Monaten einiges durchmachen. Um die Gäste zurück in die Restaurants zu holen und die tendenziell schwache Sommersaison zu überbrücken, startet die Online-Reservierungsplattform www.delinski.at das große delinski Summer Festival mit einer unschlagbaren Marketing-Aktion von 50% Rabatt auf die Restaurantrechnung.

Gastronomie: Freie Tische mit 50% Rabatt auf die Rechnung

Nach und nach kehrt in der Gastronomie wieder Normalität ein. Seit 15. Juni ist die maximale Sperrstunde auf 1 Uhr verlängert und die 4-Personen-pro-Tisch-Regelung aufgehoben. Die Öffnung der Grenzen zu vielen europäischen Ländern verschafft den Restaurants ab sofort wieder Umsatz durch Tourismus.

Die Senkungen des Steuersatzes und die Wiener Gastrogutscheine bringen zusätzlich Schwung in die Branche. Trotzdem rechnet laut einer Studie der Yourcareergroup ein Viertel der Betriebe damit, dass es mehr als ein Jahr dauern wird, um wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu gelangen. Besonders wichtig ist es für die Restaurants in den kommenden Monaten ihre Auslastung bestmöglich zu optimieren. Während des delinski Summer Festivals von 19. Juni bis 31. Juli können sie freie Tische mit 50% Rabatt auf die gesamte Rechnung anbieten, um so ihre Kapazitäten zu schwächeren Zeiten voll auszuschöpfen.

Anreize zum Essengehen: dellinski Summer Festival

Die Gäste wiederum werden mit diesem Anreiz zum Essen gehen animiert und können so – unabhängig vom verfügbaren Budget – einen leistbaren Abend im Restaurant verbringen. Beim Summer Festival ist vom Haubenlokal, über speziell familienfreundliche Restaurants, bis hin zum Italiener am Eck für jeden Anlass das passende Lokal dabei. Das Kulinarium 7, das Tartuf, das TGI Fridays, das Vikas, das Addicted to Rock, das Lima56 und die Pizzeria Minante sind nur einige wenige der teilnehmenden Restaurants.

Nach der erfolgreichen Premiere des Restaurant Festivals im Herbst 2019 in Wien und München, folgte im Februar diesen Jahres das zweite Festival. Dieses fand zusätzlich in Hamburg und Frankfurt statt und sorgte für einen Besucherrekord: Mehr als 62.000 Gäste strömten in die über 120 teilnehmenden Restaurants in den vier Städten.

Gastronomen erfreut über Methode der Gäste-Gewinnung

"Die Gastronomen sehen unsere Festivals als hocheffektive Marketing-Aktion, um nach der Krise neue Gäste zu gewinnen und ihre Auslastung zu maximieren. Sowohl von Restaurant-Seite, als auch von User-Seite haben wir enorm viel positives Feedback bekommen.”, erzählt David Savasci, Geschäftsführer von delinski. Tischreservierungen für das aktuelle Summer Festival sind ab sofort möglich. Da die freien Tische sehr begehrt sind und das Kontingent begrenzt ist, ist es wichtig rechtzeitig zu reservieren.