Dejan Ljubicic wird Abwehrchef bei Rapid Wien

Eigentlich wäre Dekan Ljubicic fast zum USA-Legionär geworden. Doch nun wurde er zum Abwehrchef bei Rapid Wien.

Rapid geht in der entscheidenden Phase der Fußball-Bundesliga personell auf dem Zahnfleisch. Mit Christopher Dibon, Mateo Barac und Mario Sonnleitner fehlen gleich drei etatmäßige Innenverteidiger verletzt. Trainer Dietmar Kühbauer beorderte deshalb Dejan Ljubicic zum Abwehrchef auf Zeit. Dabei war dieser eigentlich schon so gut wie weg.

Kreuzbandverletzung verhinderte Winter-Transfer

Der gescheiterte Deal entpuppt sich ob der derzeitigen Verletzungsmisere der Grün-Weißen nun als Glücksfall. "Natürlich war es für uns besser so", meinte Trainer Dietmar Kühbauer am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den WAC am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF1) zum damaligen Hergang.