Defi-Einsatz in Wien-Währing: Cobra-Beamte reanimierten 48-Jährigen

Am Mittwoch wurden Cobra-Beamte zu Lebensrettern: Ein 48-Jähriger wurde ohne Vitalfunktionen neben einer Fahrbahn in Wien-Währing aufgefunden, mittels Defi-Einsatz konnte der Mann reanimiert werden.

Beamte des EKO Cobra sind am Mittwoch, den 29. August 2018, gegen 08.20 Uhr auf einen an der Fahrbahn liegenden Mann in der Ludwiggasse in Wien-Währing aufmerksam geworden. Die Beamten, eine weitere Zeugin und ein zufällig in der Nähe wohnender Notarzt eilten zu dem 48-Jährigen. Da keine Vitalfunktionen mehr wahrgenommen werden konnten, wurde mit der Herzdruckmassage begonnen.