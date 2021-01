Debatte rund um Corona-Hilfen im Veranstaltungsbereich

Der Kulturrat hat Hürden bei dem Veranstaltungs-Schutzschirm kritisiert. Im Kulturministerium widerspricht man.

Kritik vom Kulturrat an vorgegebenen Einnahmen

Mayer widerspricht der Darstellung

"Wir haben uns als Kulturressort in der Erarbeitung der Richtlinie intensiv für die Interessen der gemeinnützigen Kulturanbieter eingesetzt. Der Schutzschirm schließt definitiv keine Organisationsform aus", hält er fest. Um die Möglichkeit zur Antragstellung auch für kleinere Anbieter zu erleichtern, sei deshalb gezielt eine Möglichkeit geschaffen worden, mehrere gleichartige bzw. ähnliche Veranstaltungen in einem Antrag zusammenzufassen und so - zusammengerechnet - auf die entsprechende Grenze von 15.000 Euro an geplanten Einnahmen zu kommen. "Das geht sogar so weit, dass theoretisch eine ganze Saison von Vorstellungen in einem Theater eingereicht werden kann." Über diese Möglichkeit wisse auch der Kulturrat Bescheid. Warum sie in der entsprechenden Aussendung keine Erwähnung findet, sei "unerklärlich". Die vom Kulturrat kritisierte alternative Möglichkeit einer Berechnung über die Ausgaben sei ausschließlich für Veranstaltungen zugänglich, die überhaupt keine Einnahmen haben, wie etwa Werbe-Events. Für den Kulturbereich habe dieser Passus keine Relevanz. Für alle gemeinnützigen Kulturinitiativen, die trotz der Option der Zusammenfassung mehrerer Veranstaltungen nicht auf die entsprechenden Einnahmen kommen, werde ein ähnlicher Mechanismus im NPO-Fonds nachgebildet.