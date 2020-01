Dealer mit Marihuana versorgt: Festnahme in Wien-Landstraße

Die Polizei wurde auf einen Mann aufmerksam, der große Mengen Marihuana an Suchtmittelverkäufer weitergegeben haben soll. Am Sonntag wurde der 29-Jährige in einer Wohnung in Wien-Landstraße verhaftet.

Beamte des Kriminalamtes Wien wurden im Zuge von laufenden Ermittlungen auf einen Mann aufmerksam, der im Verdacht steht, monatelang große mengen Marihuana an Suchtmittelverkäufer auf den Straßen weitergegeben zu haben.

Im Appartement wurde der gambische Staatsbürger widerstandslos festgenommen und das Marihuana im Straßenverkaufswert von 27.000 Euro sowie das Bargeld beschlagnahmt. Weitere Details gaben die Ermittler nicht bekannt, da die Amtshandlung weitergehe.