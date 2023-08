Dealer "lagerten" Kokain-Kugeln im Mund: Festnahme in Wien-Favoriten

Am Dienstag klickten in der Triester Straße in Wien-Favoriten für zwei Kokain-Dealer die Handschellen.

Polizisten ist es am 1. August gegen 9.30 Uhr gelungen, zwei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren (beide StA: Nigerien), beim Verkauf von Kokain in der Triester Straße in Wien-Favoriten auf frischer Tat festzunehmen.

Drogendealer in Wien-Favoriten auf frischer Tat ertappt

Insgesamt wurden rund 4 Gramm Kokain, verpackt in kleinen Kügelchen, und Bargeld in Höhe von 1.063 Euro sichergestellt. Acht Suchtgiftkugeln spuckte der 33-Jährige im Zuge der Festnahme aus.