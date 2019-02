Dealer in Wien-Meidling kurz nach Flucht von Passanten geschnappt: Festnahme

Am Dienstag bemerkten Beamte im Bereich Bahnhof Wien-Meidling einen Handel mit Suchtgift. Nach der Flucht eines Tatverdächtigen, konnte dieser von einem Passanten bis zur Festnahme angehalten werden.

Streifenbeamte der Polizeiinspektion Lainzer Straße bemerkten am 5. Februar gegen 11:40 Uhr drei Personen, die in der Vivenotgasse in Wien Meidling offensichtlich mit Suchtgift handelten. Als die Polizisten einschreiten wollten, flüchteten alle Beteiligten.