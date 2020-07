Dealer in Wien gefasst: Kokain und Heroin sichergestellt

Die Wiener Polizei konnte am Freitag zwei mutmaßliche Drogendealer in Rudolfsheim-Fünfhaus festnehmen. Drogen im Wert von mehreren tausend Euro wurden konfisziert.

Die Wiener Polizei hat am Freitag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Dealer gefasst. 367 Gramm Kokain und Heroin im Wert von mehreren tausend Euro sowie rund 1.200 Euro Bargeld wurden sichergestellt. Die beiden Nigerianer im Alter von 24 und 31 Jahren befinden sich in Haft, berichtete die Polizei am Samstag.