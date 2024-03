Dealer bei Razzia in Wien-Leopoldstadt festgenommen

Bei einer Razzia in Wien-Leopoldstadt nahm die Polizei am Dienstag zwei Personen wegen des Verdachts des Suchtmittelhandel fest und beschlagnahmte diverse Drogen sowie Bargeld.

Am 19. März wurden in zwei Wohnungen in Wien-Leopoldstadt gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchungen vollzogen. Dabei wurden zwei Personen, ein 32-jähriger und ein 30-jähriger algerischer Staatsangehöriger, vorläufig festgenommen.