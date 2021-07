David Alaba positiv auf Coronavirus getestet

Kurz nach seinem Wechsel zu Real Madrid muss sich David Alaba in Quarantäne begeben. Der 29-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das teilten die Madrilenen am Mittwoch in einer zweizeiligen Meldung mit. Weitere Angaben macht Real Madrid nicht. In der Vorwoche hatte bei Real auch Stürmer Karim Benzema einen positiven Coronatest abgegeben.