Dating in Zeiten von Corona: Online-Cocktail-Abende statt Ausgehen

So manche Herausforderung, aber auch Chance bringt das Single-Leben in der Corona-Krise mit sich. Ein Wiener Unternehmen reagiert innovativ - und bietet Online-Cocktail-Abende für Singles an.

Für einsame Herzen ist die Partnersuche aktuell nicht ganz einfach - kann man sich doch in Zeiten von Corona nicht so unbeschwert auf einen Drink treffen wie sonst. Eine mögliche Antwort auf diese schwierige Situation gibt ein Wiener Unternehmen - in Form von Online-Cocktail-Abenden für Singles.

Online-Cocktail-Abend für Singles: So läuft das Event ab

Das Konzept ist schnell erklärt: Man nehme neun Singles, einen Barkeeper und Cocktail-Zutaten, die vor einem gemeinsamen Online-Meeting per Post an die Teilnehmer versendet werden. Wie der lustige gemeinsame Abend inklusive kollektivem Cocktail-Mixen dann abläuft, zeigt "Wien heute" in einem aktuellen Beitrag (siehe Video).

Partnersuche in Zeiten des Coronavirus birgt auch Chancen