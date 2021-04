Datenschutz: Schrems klagt Google wegen Android-Tracking

Jedes Android-Handy kann durch Googles Tracking-Code AAID eindeutig identifiziert werden. Laut Datenschützer Max Schrems müsste Google dafür die Zustimmung der Nutzer einfordern, tut dies aber nicht.

Der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems hat in Frankreich gegen Google eine Klage wegen illegaler Verfolgung von Nutzern von Android-Handys eingebracht. Schrems Datenschutzorganisation "noyb/None of Your Business" bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Financial Times".