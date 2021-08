Das würde ein S1-Ausbau laut Experten kaputt machen

Die Stadt Wien tritt ebenso wie das Land Niederösterreich für einen Ausbau der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) ein. Das Vorhaben ist unter Fachleuten allerdings umstritten.

Der Ausbau sei durch das Verkehrsaufkommen nicht zu rechtfertigen, es käme zu keinen Standortverbesserung in Ortschaften im ländlichen Raum und ein Ausbau würde funktionierende städtische Strukturen zerstören, hieß es in einem Online-Fachgespräch des Forums Wissenschaft & Umwelt mit Verkehrsexperten am Dienstag.

Rolle von S1-Teilstück

"Es hat sich aber gezeigt, dass derartige Bauvorhaben den ländlichen Raum entleeren", sagte Stadtplaner Reinhard Seiß. Erste Folgen könne man schon an den Knotenpunkten des Rings sehen: es entstünden Einkaufszentren, die einen Kundenverkehr anziehen, der zu 100 Prozent aus Autofahrern besteht, mit allen Klima- und Umweltauswirkungen. "Das schwächt die Handelsstruktur in den Ortszentren, die auch zu Fuß oder per Rad erreichbar wären", sagte Seiß.

Stadtplaner über Autobahn-Ausbauten

Seiß verlangt bestimmte Verkehrspolitik

Es sei in der Stadtplanung die Mischung abhanden gekommen, wie sie in gründerzeitlichen Stadtteilen noch vorhanden gewesen sei: "Damals war eine Parzelle 23 mal 24 Meter groß, es gab zwei, drei handelsgewerbliche Nutzer, dann Arztpraxis im ersten Stock und darüber wird gewohnt - eine optimale Vielfalt", sagte Seiß. Demgegenüber würden nun monofunktionale Strukturen gebaut werden. Riesige Objekte, die nur Büros beherbergten, ohne Erdgeschoßzone, in der Fußgänger stehenbleiben, in ein Gespräch kommen oder verweilen könnten. Die Nutzer dieser Gebäude - als Beispiel nannte Seiß ein 150 Meter langes Bankgebäude in der Lasallestraße - "wohnen entlang des Regionenrings und fahren direkt von ihren Häusern mit dem Auto in die Tiefgarage in der Stadt".