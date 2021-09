Das Wiener Feuerwehrfest 2021: Alles zu Programm und Corona-Maßnahmen

Das 31. Wiener Feuerwehrfest findet heuer vom 10. bis 12. September 2021 am Platz Am Hof statt

Pflichttermin für kleine und große Fans der Florianijünger: Am Wochenende findet in der City das Wiener Feuerwehrfest statt. Alle Infos zu Programm und Ablauf in Zeiten von Corona finden Sie hier.

Am Freitag dem 10.09.2021 um 15:00 Uhr ist es so weit: Der Startschuss für das traditionelle Feuerwehrfest Am Hof fällt. Drei Tage lang kann das Event in bester Wiener Innenstadtlage besucht werden.

Wiener Feuerwehrfest im Zeiten von Corona mit Registrierung vorab

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag um 17:00 Uhr durch Bürgermeister Michael Ludwig, Feuerwehrstadtrat Peter Hanke und Branddirektor Gerald Hillinger. Ab 16:30 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Polizeimusik Wien.

Aufgrund der geltenden COVID-19-Vorschriften präsentiert sich die Berufsfeuerwehr Wien heuer in geänderter Form. Zwei Bereiche am Platz Am Hof stehen den Besucherinnen und Besuchern nach erfolgter Registrierung auf www.wienerfeuerwehrfest.at unter Einhaltung der 3-G Regel und der geltenden COVID-19-Maßnahmen zur Verfügung.



Feuerwehr-Equipment live bestaunen

Neben einer beeindruckenden Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der hochmodernen Ausrüstung der Wiener Feuerwehrleute bietet das neue Ausstellungskonzept heuer auch die Möglichkeit selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und direkt bei den Fahrzeugen Videos von

Übungen zu sehen. Besucherinnen und Besucher können mit ihren Smartphones bei den beliebtesten Geräten der Feuerwehr QR-Codes scannen.

Damit können Informationen zur Ausrüstung, spannende Videos von Feuerwehrfahrzeugen und interessante Fakten über die Feuerwehr abgerufen werden. So kann der herausfordernde Alltag bei der Berufsfeuerwehr Wien hautnah miterlebt werden.

Programm-Highlights für Kinder beim Fest Am Hof

Für einen bleibenden Eindruck steht eine Selfie-Zone mit typischen Feuerwehrgeräten zur Verfügung. Kinder können darüber hinaus selbst mit einem Schlauch „Feuer“ löschen oder bei einem Umwelteinsatz “gefährliche Schadstoffe” beseitigen.

Fahrzeugschau und digitale Reise in die Welt der Feuerwehr

Am Samstag und am Sonntag beginnt die Leistungsschau jeweils um 10:00 Uhr. Die Berufsfeuerwehr Wien, der Wiener Landesfeuerwehrverband und Die Helfer Wiens präsentieren sich mit einer Fahrzeugschau und digitalen Informationsmaterialien z.B. Videos von Einsatzfahrzeugen bei der

Arbeit.

Sonderfahrzeuge, wie der Feuerwehrimker, ein Abschleppfahrzeug für Lkw und ein Arbeitsboot sind bei der Fahrzeugschau zu besichtigen. Zusätzlich gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitsipps.

Für Speisen und Getränke ist im Gastronomiebereich vor der Hauptfeuerwache gesorgt, Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Alles Details zum Programm beim Wiener Feuerwehrfest finden Sie hier.