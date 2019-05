Das Wien-Ergebnis der EU-Wahl 2019

In Wien wurde auch bei dieser EU-Wahl etwas anders gewählt. Die SPÖ konnte bei der Europawahl in der Bundeshauptstadt um fast drei Prozentpunkte zulegen. Hier sehen Sie das Wien-Ergebnis im Detail.

Die SPÖ kommt laut dem vorläufigen Ergebnis der EU-Wahl (inkl. Briefwahlstimmen) auf 30,31 Prozent. Die ÖVP konnte den zweiten Platz erobern und erreichte 21,39 Prozent. Die Grünen liegen mit 20,83 Prozent fast gleichauf wie 2014, die FPÖ errang 14,4 Prozent und die NEOS legten ganz leicht auf 10,24 Prozent zu.

SPÖ als Sieger bei der EU-Wahl 2019 in Wien

Rot-Grün geht damit rein rechnerisch gestärkt aus dem heutigen Urnengang hervor. Bürgermeister und SPÖ-Landesparteichef Michael Ludwig reagierte auch umgehend mittels Aussendung: “In Wien zeigt sich die volle Stärke der Sozialdemokratie”, frohlockte er. Tatsächlich gibt es sogar Bezirke, in denen die ÖVP – jedenfalls laut derzeitigem Stand – verloren hat. Die FPÖ büßte ohnehin fast überall Stimmen ein, nur im ersten Bezirk ging sich bei der heutigen Urnenwahl ein ganz kleines Plus aus.

Weniger FPÖ-Wähler in den großen Wiener Bezirken Signifikanter sind jedoch die blauen Einbrüche in den großen Flächenbezirken. In Favoriten etwa musste die FPÖ Einbußen von rund 6 Prozentpunkten verschmerzen. Gleichzeitig legte die ÖVP in diesen Bezirken zum Teil sehr deutlich zu. Die SPÖ liegt dort überall weiter klar vorne – konnte vom blauen Abschwung aber eher wenig profitieren und musste in Liesing sogar ein kleines Minus verschmerzen.

Das Wien-Karte hat sich farblich geändert, denn in Fünfhaus, der Landstraße und in Margareten konnte die SPÖ den dort zuletzt erfolgreichen Grünen den Wahlsieg abluchsen. Halten konnte die Ökopartei die restlichen Innergürtelbezirke sowie Währing und Hernals. In der Innenstadt, in Döbling und Hietzing verteidigte die ÖVP den ersten Platz.

Wiens Bürgermeister Ludwig freut sich über EU-Wahl-Ergebnis SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich am Sonntag erfreut über das starke Ergebnis der SPÖ bei der Europawahl in Wien. Die SPÖ hat sich (ohne Wahlkarten) um drei Prozentpunkte auf 30,6 Prozent verbessert. “Die SPÖ konnte in Wien bei dieser Wahl ein deutliches Plus von drei Prozentpunkten erreichen und ist ganz klare Nummer eins. In Wien zeigt sich die volle Stärke der Sozialdemokratie”, ist Ludwig erfreut. “Das Ergebnis zeigt klar, dass die Wienerinnen und Wiener den sozialen Zusammenhalt gewählt und dem Rechtsruck eine klare Absage erteilt haben. Die SPÖ Wien ist eine Kampfmaschine mit Herz. Wir nehmen den Schwung aus dem positiven Ergebnis mit in den Nationalratswahlkampf, wo wir alles geben werden, damit wieder Politik für die Menschen in unserem Land gemacht wird.”