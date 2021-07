Das Wellnesshotel Bergblick mit neuer Erholungsoase

Das Hotel Bergblick überzeugt mit einem komplett neuen In- und Outdoor-Panoramapool. Auch der Empfangsbereich, die Lobby das Restaurant und die Bar wurden neugestaltet.

Wenn morgens über den Berggipfeln die Sommersonne aufgeht und die saftig grünen Wiesen in ein warmes Licht taucht, dann ist das Urlauberherz voll von Glücksmomenten. In der Naturschönheit des Tannheimer Tals steht in idyllischer Alleinlage am Fuße einer verlockenden Wander- und Bikeregion das Gourmet- und Wellnesshotel Bergblick. Hier oben übernehmen Unbeschwertheit und Geborgenheit die Gefühlslage. Ein Ort, um den Reset-Knopf zu drücken, befreiende Weite und persönliche Gastfreundschaft zu erfahren. An den komplett neuen In- und Outdoor-Panoramapool grenzen exklusive Liegeflächen für Wellnesstage an der frischen Bergluft. Das alpine Hideaway gibt einem das Gefühl, die Zeit anhalten zu können und für ein paar Tage einfach „Ich“ zu sein.

Neugestaltungen im Wellnesshotel Bergblick

Der Empfangsbereich, die Lobby, das Restaurant und die Bar sind neugestaltet. Im Dachgeschoß bietet eine große Deluxe-Suite großzügigen Wohnraum. Das Haupthaus ist um vier Juniorsuiten erweitert, die edel und komfortabel, in warmen Holz- und Naturtönen eingerichtet wurden. Jedes Zimmer ist ein Unikat, die Möbel feinste Handarbeit. In der neuen Tiefgarage sind die Autos der Gäste Sommer wie Winter bestens untergestellt. An Elektroanschlüsse für E-Fahrzeuge ist ebenfalls gedacht.

Entspannung und Natur

Selten hat es uns so hinausgezogen in die Natur wie nach Tagen von Lockdown und Homeoffice. Direkt am Hotel nehmen unzählige Wander- und Biketouren über Wiesen in voller Blüte, vorbei an Bergseen und Almen und rauf auf die Gipfel ihren Anfang. Der Vilsalpsee im gleichnamigen Naturschutzgebiet, der Hausberg „Aggenstein“ – ein wahres Bilderbuch dieses Hochtal. Der kostenfreie Wanderbus hält unweit vom Hotel entfernt. Mountain- und E-Bikes können bequem im Hotel ausgeliehen werden.