Zahlreiche Vereine waren bei der Haustiermesse in Wien vertreten. ©VIENNA.at

Das war die Haustiermesse 2019 in der Wiener Marx Halle

Am vergangenen Wochenende fand in der Wiener Marx Halle die Haustiermesse statt. Zahlreiche Tierliebhaber waren mit ihren Vierbeinern vor Ort. Wir von VIENNA.at möchten euch einen kleinen Einblick in die Messe geben.

Am 2. und 3. März fand die Haustiermesse in Wien statt. Bereits seit 12 Jahren kommen jährlich zahlreiche Aussteller nach Wien und präsentieren ihr Angebot für die Vierbeiner. Auch im heurigen Jahr waren wieder hunderte Besucher vor Ort.

Auf der Messe konnte man nicht nur ein umfangreiches Zubehör für die kleinen Lieblinge ergattern, es wurden auch zahlreiche Workshops, Shows und Vorträge angeboten. Auch für das leibliche Wohl der Besucher war gesorgt.

Wir waren ebenfalls vor Ort und haben einen Blick auf die Messe geworfen.