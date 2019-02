Das war der Wiener Polizeiball 2019 im Wiener Rathaus

Mehr als 2.600 Gäste tanzten am Freitagabend am 28. Wiener Polizeiball im Wiener Rathaus. Polizeischüler des Bildungszentrums Wien eröffneten kurz nach 21.00 Uhr gemeinsam mit Paaren der Wiener Rettungsorganisationen den Ball.



Hausherr Michael Ludwig (SPÖ) war bereits mehrfach am Polizeiball, eröffnete aber erstmals in seiner Funktion als Wiener Bürgermeister. Als er den ebenfalls anwesenden Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in seiner Eröffnungsrede darauf hinwies, dass Wien bereits die Stadt mit der höchsten Lebensqualität ist, gab es lauten Applaus aus dem Publikum. Ludwig dankte wie auch Kickl in seiner Rede den Polizisten.