Das war der Steirerball 2020 in Wien

Bereits eine Woche vor dem Steirerball war dieser bereits ausverkauft. Am Freitagabend ging er schließlich über die Bühne. Mit dabei: Der neue Vizekanzler Werner Kogler.

Eine Woche vor dem Ball war der Steirerball 2020 bereits restlos ausverkauft. Das Erfolgsrezept: "Mehr als 500 Künstler und Akteure haben heuer dafür gesorgt, dass unseren Ballgästen der 10. Steirerball in der Wiener Hofburg unvergesslich in Erinnerung bleibt", sagte Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, der den Ball veranstaltet. Und weiter: "Mit 22 Bands sind wir der Ball mit dem größten Live-Musik-Angebot." Allen voran war heuer Wolfgang Ambros mit der Band WIR4 dabei. Rund 3.500 Ballgäste tanzten, feierten und netzwerkten in den prunkvollen Hofburg-Räumlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden.

Steirerball 2020: Wiener Hofburg erschien grün-weiß

Die Fassade der Wiener Hofburg wurde zum 10-jährigen Jubiläum des Steirerballs in grün-weißes Licht getaucht. Die Ballgäste wurden vom Musikverein Gestüt Piber willkommen geheißen. In der Hofburg selbst wurden die Gäste vom Vereinsvorstand der Steirer in Wien und den beiden Obmann-Stellvertreterinnen Elisabeth Hakel und Edith Müller in Empfang genommen.

Bei der feierlichen Eröffnung waren heuer drei Blasmusikkapellen vertreten. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer war ebenfalls dabei und sprach über die Verbindung zwischen Wien und der Steiermark. "Es freut mich, dass ich auch in diesem Jahr gemeinsam mit meiner Frau und so einer starken steirischen Abordnung beim Ball der Steirer in Wien dabei sein kann und ich bin stolz, dass so viele Steirerinnen und Steirer hier in Wien für unser Land arbeiten", so Schützenhöfer.

Viel politische Prominenz beim Steirerball 2020

Doch nicht nur Schützenhöfer zählte zur politischen Prominenz. Von den Mitgliedern der frisch angelobten Bundesregierung waren Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, die Bundesministerin Christine Aschbacher und Leonore Gewessler, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie zum Ball gekommen. Stadträtin Veronica Kaup-Hasler war in Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig beim Steirerball, sowie zahlreiche weitere Politiker.

Auch an steirischen Delikatessen mangelte es beim Steirerball 2020 nicht. In der Steirischen Weinstraße im Orchestergang und der Seitengalerie der Wiener Hofburg wurden am Ballabend wie bereits in den vergangenen Jahren Weine von steirischen Top-Winzern ausgeschenkt. Mit dabei waren dieses Mal die Weingüter Heinzl Jauk, Jauk, Scheucher, Stelzl sowie die Buschenschank Dokter, das Familienweingut Oberer Germuth, das Steiermärkische Landesweingut Silberberg und die Domaines Kilger. Das Kulinarikprogramm wurde mit weiteren Köstlichkeiten wie dem Gösser Bieranstich, der frisch zubereiteten Steirerkraft Kernöleierspeis, dem Eisstand und dem Würstelstand abgerundet. Auch heuer durften die Gösser Bar, die Steirische Buschenschank und die Panther-Bar im Gartensaal mit ihren typisch steirischen Cocktails nicht fehlen. In der Cocktailbar spielte das SiGMA jazz.trio für die Gäste.

Zahlreiche Highlights beim Steirerball 2020

Musik-Highlights der steirischen Ballnacht Beinahe 500 Musikerinnen und Musiker wurden für den fröhlich-eleganten Ball engagiert - unter anderem die Austropop-Legende Wolfgang Ambros mit der Band WIR4. Der Festsaal der Wiener Hofburg wurde mit Hits wie "Skifoan", "Zwickt’s mi", "Vü schöner is des Gfüh" und dem Klassiker "I am from Austria" zu Mitternacht zum Beben gebracht. Nach der Mitternachtseinlage waren die Tanzpaare eingeladen, bei der Fledermausquadrille unter der Leitung der temperamentvollen Tanzmeisterin Claudia Eichler, mitzumachen.

Neu beim Steirerball 2020 Beim Steirerball gab es erstmals eine "Trachten Styling Lounge" in der Hofburg: Hier gaben Experten und Stylisten von "BUNDY BUNDY", "We Are Flowergirls", "Kepka & Söhne", "SCHMINKRAUM Martina Hirsch" sowie der "Trachtenbibel" den Haaren, dem Make-up und dem Styling der Ballbesucherinnen den letzten Schliff.

Abseits des geselligen Ballgeschehens gedachte der Verein der Steirer in Wien krebskranken Kindern und ihren Familien. Die Einnahmen aus der Tombola kommen heuer der Steirischen Kinderkrebshilfe zugute.