Das war der 57. Kleine Neubauer Opernball im Wiener Rathaus

Seit 1962 ist der Kleine Neubauer Opernball fixer Bestandteil der Wiener Balltradition. Dieser fand auch heuer wieder mit zahlreichen Ballbesuchern im Rathaus statt.

ÖVP Bezirksparteiobfrau und Ballorganisatorin Christina Schlosser dankte in ihren Begrüßungsworten den zahlreichen Gästen für ihr Kommen: “Seit 1962 ist dieser Ball fixer Bestandteil der Wiener Balltradition. Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Tag und bedanke mich herzlich bei der Stadt Wien für die Möglichkeit, in diesen wunderschönen Räumlichkeiten diesen Ballnachmittag genießen zu dürfen.”

Das Service übernahm die Gastgewerbefachschule Wien am Judenplatz. “Wir lassen mit diesem Ball die Traditionen hochleben und hoffen, auch in diesem Jahr unsere Ballgäste verwöhnt und unterhalten zu haben”, so Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser, die ihren besonderen Dank an die Ehrengäste und ihr Ballteam aussprach.