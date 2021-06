Das Vorjahr brachte teurere Mieten mit sich

Ein Minus bei den Mieten: Das war im Vorjahr nicht der Fall. Dasselbe gilt für die Immobilienpreise. Das zeigt der Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer.

Wohnen hat sich in der Coronakrise weiter verteuert. Sowohl die Immobilienpreise als auch die Mieten gingen 2020 weiter in die Höhe, wie aus dem aktuellen Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer hervorgeht. Eigentum verteuerte sich gegenüber 2019 im bundesweiten Schnitt zwischen 3,7 Prozent (Reihenhäuser) und 4,6 Prozent (gebrauchte Eigentumswohnungen), Baugrundstücke wurden um 7,5 Prozent teurer, freien Mieten stiegen um 1,7 Prozent, in Wien allerdings um 6 Prozent.